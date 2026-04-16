Tambagi ko Noy Kulas: Mabdos si Igsu

Si Visby, 31 anyos, nibakasyon sa lugar sa iyang ninang sa probinsya. Didto sa unang higayon, nahimamat niya ang iyang igsu nga babaye, anak sa iyang ninang, karon nga dagko na sila. Sa iyang tulo ka adlaw nga bakasyon, ang iyang igsu nga si Bel mao ang iyang kanunay nga kuyog sa mga lakaw. Dinhi nagsugod ang ilang panagsuod.
Niabot ang higayon nga nipuyo sa Cebu City si Bel aron motiwas sa iyang kuwang na lang nga usa ka semester sa pagtungha. Nisamot ang ilang kasuod ug dinhi nagsugod ang ilang relasyon ug nisangko sa pagbuntis ni Bel. Nahadlok si Visby nga masuko ang iyang ninang niya. Nabalaka sab si Bel nga silutan siya sa school ug di siya maka-graduate kay buntis.
Mao kini ang atong tukion sa Tambagi Ko, Noy Kulas.