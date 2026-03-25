Tambagi ko Noy Kulas: Magbuot

Usa ka tuig kapin nang dunay live-in partner si Lani,38 anyos. Ang iyang kapuyo nga 42 anyos dunay usa ka anak samtang si Lani duha. Sa sinugdan, mag-ulian si Lani kada weekend sa ilaha aron iyang maduaw ang iyang duha ka mga anak. Apan nagkadugay nagkausab ang hangin sa iyang partner, gusto na lang nga once or twice a month iyang ulion ang mga bata. Di pa na mao, bisan sa iyang trabaho magbuot pa, apil na gani sa iyang social media posts. Gusto na siyang makigbuwag kay maora na ni og nagbuot sa iyang kinabuhi. Mao kini ang atong tukion karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.