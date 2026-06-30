Tambagi ko Noy Kulas: Magpabilin o mobiya?

Videos
Magpabilin o mobiya?
Single mom si Tess, 42 anyos. Duna siyay kapuyo nga biyudo nga dunay ka buok mga anak.
Okay ra unta isip live-in partner ang biyudo, apan kusog ni manapat sa duha ka mga anak. Bisan di niya anak ang duha kay sa unang marriage man ni sa iyang partner, iyang gilabanan ang duha ka mga bata kay naluoy siya. Sukad sa gagmay pa, dapatan na sila kanunay sa ilang amahan, sumbong sa duha.
Hinuon wa apila sila si Tess ug ang iyang anak sa pagpanapat. Gustong magpatambag si Tess kon maayo bang iya na lang biyaan ang iyang kapuyo tungod sa pagpanapat sa mga bata o magpabilin gihapon siya. Kini ang atong tukion karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.