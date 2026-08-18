Tambagi ko Noy Kulas: Maguwang sa umagad

Si Shirley, 48 anyos, single mom. Sayo siyang namabdos mao nga dili kaayo layo ang ilang edad sa iyang anak. Minyo na ang anak ug adunay duha ka gagmay nga anak. Ang bana kay OFW ug buotan kaayo.
Ang maguwang sa iyang umagad kay 37 anyos, 11 years ilang ang gap ni Shirley. Nagpuyo si Shirley duol sa iyang anak. Ang maguwang nagpuyo sa balay sa iyang anak kay gihangyo siya sa iyang manghod nga ubanan niya ang iyang asawa ug mga anak. Pirmi sila si Shirley magkakita sa lalaki.
Ka usa, gi-invite si Shirley og dinner sa maguwang sa iyang umagad. Nasundan pa kini og chat ug date hangtod nisulti ang lalaki nga siya na-attract ug nakadevelop na og feelings. Nakurat siya. Giingnan siya ni Shirley nga di lang sila magdali. Sakto ba ang iyang gibuhat? Di ba lain paminawon kon sila magkarelasyon? Mao kini ang atong tukion karon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.