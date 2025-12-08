Tambagi ko Noy Kulas: Mahadlok

Videos
Ulitawo pa sa edad nga 42 anyos si Xerxie. Nakasuway na siya og mga live-in apan wala nihangtod ang mga babaye nga iyang na partner. Di siya ganahan magminyo kay di siya gusto og commitment.
Karon duna siyay bag-ong girlfriend nga iyang nakarelasyon sulod na sa pipila ka mga buwan. Iyang gihagad og live-in apan gibalibaran siya sa babaye. Instead, gisultihan siya sa babaye nga kon di sila magminyo, magbuwag na lang sila. Gitagalan siya og hangtod sa Mayo sunod tuig. Mao kini ang atong hisgutan karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.