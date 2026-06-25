Tambagi ko Noy Kulas: Mogukod pa ba sa BF?

Arangan nga pagkabutang sila si Louise, 34 anyos. Bisan pa niini, gusto sa iyang parents nga magminyo siya og foreigner kay way ayo ang Pinoy. Apan miabot ang problema kay usa niya ka officemate nga iyang nahimong suod iyang nakarelasyon. Ang iyang boyfriend yano ra nga pamilya ug maoy breadwinner. Iyang gihulagway ang iyang BF nga maayo og pangutok.
Nanimba sila sa iyang BF usa ka higayon, apan nakit-an sila sa iyang amahan. Nasuko kaayo ang iyang amahan. Gilabhan sila og kasaba, labina ang iyang boyfriend. Sukad niadto maglikay na ang iyang BF niya. Wa na managad niya ug naglikay. Iya na lang nahibaw-an nga nang apply og laing kompaniya ug nadawat. Ni-tender na kini sa iyang resignation.
Magpatambag si Louise kon unsay iyang buhaton, mamugos ba siya sa pagpakigsulti sa iyang boyfriend o di? Pasagdan na ba lang niya kini aron wa nay samok? Mao kini ang atong tukion karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.