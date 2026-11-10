Tambagi ko Noy Kulas: Na-develop sa bayot

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Na-develop sa bayot
Sa edad nga 35, single pa si Lyka. Duna siyay kauban nga iyang nahimong suod nga higala. Usa ka closet gay but maayo kaayo nga nakaatiman sa iyang pamilya. Nahibawo siya sa multiple male relationships sa bayot. Bisan pa niini, na-develop ang feeling ni Lyka for him.
Ang bayot sab nipasumbingay nga naa siyay feeling ni Lyka kay nagkaanam na kuno siya pagkalalaki sa sige nilang kuyog. Mao ni karon ang problema ni Lyka kon sultihan ba niya ang bayot nga the same ang ilang na-feel. Di ba kaha siya kataw-an sa ilang mga kauban? Mao ni ang tong hisgotan karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.