Tambagi ko Noy Kulas: Nabanhaw ang ex-BF

Sa wa pa siya naminyo, si Fely, 38, dunay anak sa pagkadalaga. Gibiyaan siya sa lalaki dihang siya mabdos na. Iyang gipadako ang bata uban sa pagmahal sa iyang pamilya. Ang iyang anak wa mangita kinsa ang iyang amahan kay puno man sa gugma ang bata sa pamilya ni Fely.
Hangtod nga siya naminyo ug gidawat ang iyang anak sa iyang bana. Gitratar kini sa iyang bana nga sama sa iyang anak. Nakaanak sila og duha. Bag-o pa lang, ni-communicate niya ang iyang EX-BF. Nagkaestorya silang personal ug didto iyang na-feel nga wa na siyay spark. Nangayo siya og pasaylo kang Fely ug nipasabot nga nasakit siya og grabe ug wa na gani siya magtuo nga mabuhi pa. Gusto sa iyang EX nga magpaila sa ilang anak. Gusto siyang makigkita sa bana ni Fely.
Mao kini ang gustong patambagan ni Fely. Mao kini ang atong tukion karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.