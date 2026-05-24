Tambagi ko Noy Kulas: Nabayot na ba?

Minyo si Dems,45 anyos. Duna silay anak. Nakugang lang siya kay kalit siyang nasulod og relasyon tali sa iyang suod nga higala, nga lalaki sab ug minyo pa.
Nagsugod ra ni dihang nangahubog silang duha ug dunay nahitabo tali nila. Silahis diay ang iyang amigo. Gilainan siya sa nahitabo apan naunsa nausban pa man hinuon. Karon tago ang ilang relasyon nga wa nasayod ang ilang tagsa ka pamilya. Naglibog siya unsay iyang buhaton. Nangutana siya kon nabayot na ba siya. Kini ang atong hisgutan sa Tambagi Ko, Noy Kulas.