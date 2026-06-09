Tambagi ko Noy Kulas: Nagkaribal

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Estudyante si Carlo sa college, 19 anyos. Suod kaayo sila sa iyang igsuon nga lalaki sukad sa bata pa sila. Apan naglibog siya karon tungod kay iyang naila-ila ang uyab sa iyang brod nga si Angela. Sa paglabay sa panahon, nahigugma si Carlo sa GF sa iyang brod. Wala kahibalo ang iyang igsoon nga sila si Angela nagkasuod. Naglisod siya pagpili tali sa iyang tinuod nga pagbati ug sa pagpanalipod sa iyang relasyon tali sa iyang igsoon. Mao ni ang atong hisgutan karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.