Tambagi ko Noy Kulas: Naguol kay di kaanak
Upat ka tuig nang minyo sila ni Ruel ug sa iyang asawa. Nagpanuigon si Ruel og 33 anyos. Hangtod karon wa pa sila nakaanak sa iyang asawa bisan ila nang gibuhat ang tanan. Okay ra gani sa iyang asawa nga magbuwag sila if di siya momabdos.
Naguol si Ruel kay iyang nakita nga depressed ang iyang misis tungod kay wa namabdos sukad. Naglibog siya unsay iyang buhaton. Mao kini ang atong hisgutan karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.