Tambagi ko Noy Kulas: Nangabit kaha?

Minyo si Bimbo, 37 anyos. 10 ka tuig na silang minyo sa iyang asawa. Duna silay anak. Nagsugod ang problema nila dihang iyang nabantayan nga dunay mga kausaban sa lihok sa iyang asawa sa miaging tuig. Kaniadto lambing ni niya, apan di na karon. Di mokaon kon di siya makigdungan ug di matug kon was a iyang tupad. Iyang gisukmatan, nitubag lang nga tiguwang na sila. Unya dunay mga weekend nga wa sa ilang balay ang iyang asawakay nikuyog og outing sa ilang mga kauban. Nagsugod ni dihang dunay lalaki nga nakauban nila sa clinic.
Ang lain pang nausab mao nga usahay maligo ni unyag abot sa balay nga di man kini naandan. Motubag lang nga daghang mga tawo sa clinic kon pangutan-on. Angay ba siyang magduda kon duna bay kabit ang iyang asawa? Unsay iyang buhaton? Mao ni ang iyang patambagan karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.