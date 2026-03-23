Tambagi ko Noy Kulas: Okay ra panakip butas?

Okay ra panakip butas? Dunay officemate si Arnel, 32 anyos, nga iyang close friend ug nahigugma siya pag-ayo. Ang iyang friend dunay friend ug dihang nagkabuwag ang iyang amiga ug boyfriend, anha kini dangop niya. Nahulog siya nga shoulder to cry on. Hangtod nga nausab, nagkaanam og kalawom ang iyang pagbati, nahigugma na siya niini. Wa siya nisulti kabahin sa iyang pagbati kay siya nahadlok. Hangtod nga nakauyab og lain ang iyang amiga. Apan wa ni nagdugay kay nakigbalik ang ex sa iyang amiga. Unya nasakpan sa iyang amiga ang BF nga naa na say lain. Wa siya nakigbuwag, apan ang lalaki maoy nitalikod. Ning higayuna, nanguyab na siya sa iyang amiga. Dugay siya gisugot, apan napatangdo ra kini niya. Nalipay siya og kadiyot. Usa ka semana ra gibuwagan siya sa iyang amiga kay nagbalik ug ang ex. Sa ka sakit, ni-resign siya sa office ug maora lag way nahitabo ang iyang amiga. Gi block na niya apan nagsige og text nga magkita sila. Iyang nahibaw-an nga ang iyang amiga gibiyaan na sab sa BF. Makigkita ba siya ug makigsutli niya. Mao kini ang atong hisgutan karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.