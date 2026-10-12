Tambagi ko Noy Kulas: Pagpahimulos?

Minyo si Berto, apan nagbuwag sila sa iyang asawa kay nibiya,nikuyog og laing lalaki lima ka tuig na ang nakalabay. Nagnegusyo siya human ni-retire og sayo.
Duna siyay babayeng helper nga dunay anak nga babaye nga niundang sa pag-eskwela kay wa nay ikagasto. Naluoy siya busa iyang gigastohan sa pag-eskwela. Sa weekend motabang ni sa iyang inahan sa trabaho sa balay ni Berto. Maayo moluto ang dalaga nga teenager ug kakuha kaayo sa templa sa pagkaon nga ganahan niya.
Hangtod nga kampante na ang dalaga, mag-estorya sila ug na-develop ang pagbati ni Berto. Iyang gisultihan ang dalaga ug nagkarelasyon sila. Duna nay nahitabo nilang duha. Nakahuna-huna siya kon maayo ba ang iyang gibuhat? Unsay iyang buhaton karon? Mao ni ang atong hisgutan sa Tambagi Ko, Noy Kulas.