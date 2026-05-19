Tambagi ko Noy Kulas: Sa biyuda?

Sa edad nga 37, single pa si Sidro. Apan duna siyay duha ka girlfriend nga alang niya pulos bug-at sa iyang kasingkasing. Ginganlan kini niya og Mara ug Jane. Dungan niya ning gipanguyaban ug dungan sab siyang gisugot.
Si Mara,40 anyos, iyang kauban sa trabaho ug close sila. Siya ang sumbonganan ni Mara sa mga problema sa lovelife. Palpak ang tulo ka relationships ni Mara, kinsa gusto nga pure siya nga dad-on sa altar sa kaminyuon. Wa niya gi-surrender ang flag.
Si Jane nga 35 anyos, sayo nga nabiyuda. Close silang duha kay dugay na silang managhigala kay ang igsuon niini iyang classmate sa high school. Duna ni usa ka anak. Gwapa si Jane ug naa niya ang maanindot nga mga aspect sa usa ka babaye.
Gusto na ni Sidro nga magminyo apan naglibog siya kinsa ang iyang pilion. Mao kini ang atong hisgutan sa Tambagi Ko, Noy Kulas.