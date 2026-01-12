Tambagi ko Noy Kulas: Single Mom Diay

Videos
Sa edad nga 35 anyos, single pa si Ted. Naa siyay uyab nga si Sheryl, 32 anyos, taga Mindanao.
Kapin na sa usa ka tuig ang ilang relasyon. Sa mao nga kadugayon wa pa niya nahilabti ang pagkababaye niini kay mobalibad gyud. Apan iyang nailaila ang ig-agaw ni Sheryl nga maoy nisulti niya nga single mom diay ni.
Sa iyang kasuko, iyang gi-confront ang iyang GF, kinsa niangkon nga tinuod. Wa na siya naminaw sa pagpasabot. Two weeks na silang way communication kay wa niya tubaga ang tawag ug text. Nangutana siya kon angay ba kini niyang buwagan o di. Mao kini ang atong tukion karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.