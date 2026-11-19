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Bisan 38 anyos na si Mila, single gihapon siya. Iyang gipili nga di na mag-uyab-uyab kay nitagam na siya human sila nagkalagyo nga way closure sa iyang high school sweetheart. Apan sa miaging buwan nagkatagbo ang ilang mga dalan atol sa usa ka high school batch reunion ug nisilaob ang init nga pagbati. Nagkabalik sila.
Iyang nahibaw-an nga buwag na ang iyang ex sa asawa human nasakpan sa lalaki nga dunay lain ang iyang misis. Nagplano ang iyang boyfriend sa pag file og annulment ug magminyo sila kon ma grant na kini. Naglibog siya kon unsay iyang buhaton. Mao ni ang atong hisgotan sa Tambagi Ko, Noy Kulas karong hapon.