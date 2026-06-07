Tambagi ko Noy Kulas: Unsaon pag move on

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Unsaon pag move on
Usa ka tuig na kapin human sila nagkabuwag sa iyang boyfriend si Rochel. Iya ning gibuwagan kay nakabuntis og laing babaye. Sakit kaayo alang niya ang pagpakigbuwag kay unom ka tuig na ang ilang relasyon.
Naglisod siya og move on ug apektado na ang iyang kinabuhi. Karon nagparamdam na sab ang iyang boyfriend nga gustong makigbalik bisan minyo na kini sa babaye nga iyang nabuntisan. Unsaon diay pag move on? Nganong lisod ang pag move on? Makig communicate ba siya sa iyang ex? Mao kini ang atong hisgutan karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.