Tambagi ko Noy Kulas: Wa gyud nagpakita

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Nag-edad na og 37 anyos si Noli, apan single lang gihapon. Tulo na ka relationships ang iyang naagian apan pulos misangko sa panagbuwag kay kuno boring siya nga pagkatawo.
Pagkakaron, naa siyay uyab sulod na sa kapin sa usa ka tuig. Believe it or not, wala pa gyud sila magkita sa iyang girlfriend kay bisan video call di mosugot. Kutob ra sila sa chat ug voice call sa iyang uyab nga OFW.
Wa sab nisulti ang babaye kon taga diin siya sa Mindanao kay mahibaw-an ra unya ni Noli ang tanan kon mahiuli ni sunod tuig. Nangutana si Noli kon angay ba siyang motuo sa iyang GF nga wa gyud niya makita sukad? Di ba kaha ni scam? Mao ni ang atong tukion karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.