Dihang uyab pa sila ni Jessel sa iyang bana, nakabantay na siya nga ego-centric ni. Way pakabana unsay iyang ma-feel kon dunay buhaton ang iyang kapikas.
Tuod man, bisan di siya gusto, napugos si Jessel sa pagminyo kay maoy gusto sa iyang parents.
Nigawas ang tinuod nga batasan sa iyang bana dihang naminyo na siya.
Duna ni gipanghimo nga masayod na lang si Jessel dihang mangayo na og tabang ang iyang bana kay di na makasulbad sa problema. Sa laktod, ang iyang bana maoy tigmugna og problema samtang si Jessel ang tigsulbad sukad pa kaniadto.
Karon hapit na siya mapuno, iya nang gisultihan ang iyang bana nga kon di siya mohunong sa paghimo og problema, magbuwag sila. Di na niya makaya ang gihimo sa iyang bana nga maoy tigmugna og mga problema, ug siya ang tigsulbad. Magpatambag si Jessel kon sakto ba ang iyang plano nga makigbuwag.
Unsa may imong ikatambag? Comment dinhi. Mao kini ang atong tukion sa Tambag Ko, Noy Kulas karong Biyernes sa hapon.