Vatican Policy On Blessing Same-sex Couples Explained

BLESSING FOR SAME-SEX COUPLES. Unsa man ang pasabot sa bag-o nga policy sa Vatican kalabot sa pagbless sa mga same-sex-couples? Equivalent ba kini sa usa ka marital rite? Ato kining sutaon karonG udto kuyog si Monsignor Raul Go, ang canon law expert sa Archdiocese of Cebu. Ato sad kuha-an ang atong mga LGBTQ+ sa ilang opinyon sa maong policy. Usa ka 73-year-old nga motorista ang ni suffer og hypoglycemia ug nakabanga sa usa ka taxi ug bisikleta sa Mandaue City Sa laing bahin, usa ka balay ang naugdaw human gisunog kay wala ganahi sa sud-an. Kining tanan, atong hisgutan sa Beyond the Headlines #BeyondtheHeadlines #AllYouNeedToKnow #SameSexCouples