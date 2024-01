Bayad sa kuryente mosaka

GIPAHIBAWO sa Davao Light and Power Co., Inc. (Davao Light) nga mga residential nga kustomer makatagamtam og gamay'ng pagtaas sa ilang Enero 2024 nga balayranan human ang overall power rate nitaas og P0.0774 matag kilowatt-hour (kWh).

Gikan sa P8.74/kWh niadtong Disyembre 2023, naa na kini karon sa P8.82/kWh tungod sa taas nga presyo sa merkado nga nipugos sa generation rate nga motaas sab. Kini nga pagtaas sa balayranan mopekto gikan sa Enero 11 hangtud Pebrero 10, 2024.

Alang sa panimalay nga dunay average nga binulan nga electricity consumption nga 200 kWh, dunay taas nga P15.48 nga masinati.

Ang pagtaas dala sa pagsaka sa cost of power gikan sa Independent Power Producers kon diin kabahin sa gikuhaan sa tinubdan sa Davao Light sa ilang supply requirement. Ang distribution utility sources kapin sa 50 percent sa ilang power requirements gikan sa non-renewable sources sama sa coal, samtang dul-an sa 50 percentgikan sa renewable sources sama sa hydropower — mas barato nga tinubdan — nga pabiling wala maapektohi sa pag-usab-usab sa presyo sa merkado.

Apan bisan pa niini, naningkamot ang Davao Light hangtud sa makaya nga mamentinar balanse nga power supply mix aron sa paghatag sa mga kostumers og kasaligan nga kuryente sa mas makatarunganon nga gasto.

Pagtin-aw pa sa Davao Light nga tungod kay power rates di kontrolado, mga kostumer makakontrol sa ilang balayranan pinaagi sa pagtutok sa paggamit nila sa ilang kuryente. Mahimong makakonserba sa enerhiya pinaagi sa pagpakubos sa ihap sa mga oras o adlaw sa paggamit sa usa ka partikular nga aplayanses.

Sa pikas bahin, daghang konsumante sa Davao Light nagpadayag og nagkadaiyang sentimento sa gamay'ng pagsaka sa overall power rate sugod Enero 2024.

Alang kanila nga una unta ipatuman ang pagtaas, gipahibawo una kini sa katawhan.

Si Noriza Mabanding, 27-anyos nga full-time virtual assistant sulod na usa ka tuig karon nagtin-aw sa SunStar Davao nga bisan sa gamay nga pagtaas, nakahatag gihapon kini og impak sa paggamit nila sa enerhiya ug ang mga sakripisyo aron lang nga makadaginot og gamay nga enerhiya gihimo na nila ilabi na sa pagtakda og oras sa paggamit sa ilang mga aplayanses.

“Maka-consume gyud og dako nga electric bill akoang trabaho maong pagmo-decrease gamay, malipay nako apan sa pagkakaron, dili gihapon nato easy-easyhon ang marginal increase kay even a point percentage increase matters. Dili lalim mag-sige og schedule og gamit sa atoang mga appliances just to save,” pagtin-aw niya sa paghinabi sa telepono.

Samtang si Jenalyn Manguiob, 23-anyos ug molupyo sa Shrine Hills, Matina wala malipay sa maong pahibawo kay makaapekto kini sa ilang gamay nga manokan ug agriculture nga negusyo. Apan nasabtanniya ang globalisasyon sa merkado ug ang pagkonserba sa enerhiya kinahanglan nga ikonsidera sa panahon nga sama niini.

“Bisa'g gamay kaayo ang increase syempre, sad gihapon sa akoang part kay naa kini epekto sa amoang business. Pero, kasabot man ko sa system sa international market. Dapat kabalo ta mag-save og energy and it is a collective responsibility,” pagpasabot niya. (Uban sa taho ni David Ezra Francisquete)